Янукович прибув на допит. Луценко теж у суді

Екс-президент України Віктор Янукович, який переховується на території Росії, прибув на допит у Ростовський обласний суд в РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, навколо будівлі суду посилено заходи безпеки: поліцейські чергують на кожному перехресті, з-під суду евакуюють автомобілі.

За спостереженням кореспондента, журналістів на місці вдвічі менше, ніж 25 листопада.

Після допиту Янукович планує дати чергову прес-конференцію.

Зі свого боку, генеральний прокурор Юрій Луценко приїхав до Святшоинськог орайсуду Києва на засідання у справі проти колишніх працівників "Беркуту", повідомляє його речниця Лариса Сарган.

Станом на 13:00 суд розпочав засідання.

У Святошинському суді розпочалося засідання у справі екс-"беркутівців". У залі суду присутній Генпрокурор Юрій #Луценко pic.twitter.com/H9yX8xLaAu — Лариса Сарган (@SarganLarysa) November 28, 2016

Як відомо, минулої п‘ятниці Янукович вийшов на відеозв'язок зі Святошинським райсудом Києва із Ростовського обласного суду, проте допит фактично не відбувся, бо в Києві активісти заблокували виїзд із Лук'янівського СІЗО для звинувачуваних екс-"беркутівців".

Суд переніс засідання на 28 листопада, на 13.00 за київським часом.

Представники "Правого сектора" вирішили в понеділок не блокувати вивезення з СІЗО екс-"беркутівців", а прийти до суду.