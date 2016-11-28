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Суд з відеодопитом Януковича оголосив перерву

Понеділок, 28 листопада 2016, 12:17

Святошинський суд у справі про вбивство 39 активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року, який сьогодні має допитати по відеозв'язку екс-президента Януковича, оголосив перерву на прохання прокурора.

Суд почався зі встановлення відеозв'язку із Ростовським судом РФ, де присутній колишній президент України Віктор Янукович разом зі своїм адвокатом та колишнім командувачем Внутрішніми військами України Станіславом Шуляком.

Суд визначив строки допиту Януковича і Шуляка: 1 година стороні захисту, 1 година стороні обвинувачення на перехресний допит, після цього перерва, потім 30 хв можливості на питання потерпілим, по 30 хв кожній стороні на з’ясування своєї позиції.

Після цього прокурор попросив суд оголосити перерву, оскільки суд встановив ліміт часу в 1 годину на запитання сторони обвинувачення. За словами прокурора, сторона обвинувачення розраховувала на більше часу, тому тепер має переформатувати питання.

 

Сторона захисту зауважила, що раніше заявляла у якості свідка Юрія Луценка.

"Стороною захисту заявлено у якості свідків, і це клопотання було задоволено під час підготовчого судового засідання, у тому числі Юрія Луценка", - заявив адвокат Януковича.

У відповідь суддя зауважив, що зреагує на це зауваження на стадії, визначеній законом. Також суд вирішив видалити свідків.

Суд оголосив перерву на 15 хвилин.

У понеділок, 28 листопада, у Святошинському суді із другої спроби має початися відеодопит Віктора Януковича.

25 листопада Святошинський суд переніс засідання, на якому повинні допитати екс-президента Віктора Януковича на 28 листопада 13.00 годину у справі злочинів на Майдані.

Українська правда

Теми: Януковичсуд
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