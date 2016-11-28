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Янукович в суде заявил о возможной причастности Левочкина

Понедельник, 28 ноября 2016, 13:28

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что "Беркут" превысил свои полномочия 30 ноября 2013 года. Он не исключает причастности к этому Левочкина.

Об этом он заявил во время его видеодопроса, который проводит Святошинский суд Киева. Сам же Янукович находится в помещении Ростовского суда РФ.

Он назвал разгон на Майдане "спланированной провокацией. "Потому что студентов на то время там уже не было. Туда подошли радикалы, и они начали провоцировать "Беркут". "Беркут", на мой взгляд, превысил свои полномочия. Но это моя точка зрения. Ее надо было подтвердить расследованием", - сказал Янукович.

Ростовский беглец заявил, что наказал всех виновных за разгон 30 ноября. "Я отстранил Попова, председателя КГГА, Сивковича, первого заместителя секретаря СНБО, министр внутренних дел отстранил руководителя киевской милиции, и генеральная прокуратура начала расследовать этот вопрос", - сказал Янукович.

При этом он заявил, что, возможно, есть люди, которые не понесли наказания.

"Он сказал, что ему часто "говорят о Левочкине". "Да, возможно, он имел к этому отношение, но у меня не было доказательств", - сказал Янукович. По его словам, если есть такие данные относительно Левочкина, то "пусть это (вину Левочкина – УП) власть докажет. Если не докажет, то пусть это будет на его совести. Если не виноват, то пусть те люди, которые так о нем говорят, извинятся перед ним".

Как известно, несколько дней назад, а именно 23 ноября, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что автором разгона Евромайдана был Сергей Левочкин, занимавший тогда должность главы Администрации президента, а сейчас народный депутат от "Опоблока".

Сам же Виктор Янукович впервые о причастности Левочкина сказал 24 декабря 2014 года.

В ответ на обвинения Авакова Левочкин заявил: "Все это широко известно и лучше всего демонстрирует, что очередное хамское заявление Авакова, как и предыдущие, построена на лжи".

По словам Левочкина, "аваковсие сентенции, как правило, - ложь, направленная на отвлечение внимания от собственных преступлений или его провальной работы".

"А в нынешнем случае - от того, что до сих пор не наказаны виновные в террористической атаке против журналистов "Интера" 4 сентября", - заявил он.

Аваков и раньше неоднократно критиковал Левочкина. Также он намекал, что Левочкин договорился с президентом Петром Порошенко, чтобы канал "Интер" критиковал только партию "Народный фронт", но не БПП.

Татьяна Кусок, УП

Темы: ЯнуковичЕвромайдан
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