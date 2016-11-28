Янукович обурений, що не шукають "радикалів", які в нього стріляли

Екс-президент України Віктор Янукович заявляє, що нова влада мала б розслідувати замахи на його життя з боку "радикалів".

Про це він сказав під час допиту у понеділок.

"(Радикали - ред.) намагалися знайти засоби знищити президента", - сказав він, додавши, що нова влада повинна була розслідувати ці напади на нього.

"Такі жахливі факти порушення Конституції України, такі жахливі, факти як замах на життя голови держави, будь-яка влада, яка наступна приходить повинна їх розслідувати", - сказав він.

За його словами акції протесту з 24 по 29 листопада 2013 року були "анонсом".

"Безумовно це був анонс, тому що політичні сили, які підштовхували мене до підписання цієї угоди… вони фальсифікували реальну, дійсну мету уряду і президента України", - сказав він.

За словами Януковича гасла, які в той час лунали на Майдані його дивували.

"Наші партнери почали підтримувати різними засобами ті вимоги, які лунали на Майдані. Якщо б ці вимоги були мирними, якби дійсно вони забезпечили тиск на владу і змусили нас підписати цю угоду, то ніяких проблем не було б", - сказав він.

Янукович заявив, що прийнятним був "демократичний шлях", коли б організували вибори і обрали нову владу, яка б підписала угоду про асоціацію з ЄС.

"Тоді все зрозуміло. Підписали і отримали те що потрібно. Потім подивилися б на наслідки. Але нажаль цього не сталося", - сказав Янукович.

"Але цього ніхто не дочекався. 21 лютого після підписання (угоди – ред.), підписали близько 14 години, а близько 18 години вже почалися радикальні кроки, мій кортеж був обстріляний по дорозі в резиденцію, обстріляли з автоматичної зброї", - додав він.

За його словами в наступні дні продовжувалися "подібні дії".

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив підозру екс-президенту Віктору Януковичу у державній зраді й поплічництві Російській Федерації в агресії проти України.

Олександр Шумілін, УП