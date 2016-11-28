Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Янукович обурений, що не шукають "радикалів", які в нього стріляли

Понеділок, 28 листопада 2016, 13:44

Екс-президент України Віктор Янукович заявляє, що нова влада мала б розслідувати замахи на його життя з боку "радикалів".

Про це він сказав під час допиту у понеділок.  

"(Радикали - ред.) намагалися знайти засоби знищити президента", - сказав він, додавши, що нова влада повинна була розслідувати ці напади на нього.   

"Такі жахливі факти порушення Конституції України, такі жахливі, факти як замах на життя голови держави, будь-яка влада, яка наступна приходить повинна їх розслідувати", - сказав він.  

За його словами акції протесту з 24 по 29 листопада 2013 року були "анонсом".

"Безумовно це був анонс, тому що політичні сили, які підштовхували мене до підписання цієї угоди… вони фальсифікували реальну, дійсну мету уряду і президента України", - сказав він.

За словами Януковича гасла, які в той час лунали на Майдані його дивували.

"Наші партнери почали підтримувати різними засобами ті вимоги, які лунали на Майдані. Якщо б ці вимоги були мирними, якби дійсно вони забезпечили тиск на владу і змусили нас підписати цю угоду, то ніяких проблем не було б", - сказав він.

Янукович заявив, що прийнятним був "демократичний шлях", коли б організували вибори і обрали нову владу, яка б підписала угоду про асоціацію з ЄС.

"Тоді все зрозуміло. Підписали і отримали те що потрібно. Потім подивилися б на наслідки. Але нажаль цього не сталося", - сказав Янукович.

"Але цього ніхто не дочекався. 21 лютого після підписання (угоди – ред.), підписали близько 14 години, а близько 18 години вже почалися радикальні кроки, мій кортеж був обстріляний по дорозі в резиденцію, обстріляли з автоматичної зброї", - додав він.

За його словами в наступні дні продовжувалися "подібні дії".

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив підозру екс-президенту Віктору Януковичу у державній зраді й поплічництві Російській Федерації в агресії проти України.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичМайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
Усі новини...
Реклама: