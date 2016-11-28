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Янукович возмущен, что не ищут "радикалов", которые в него стреляли

Понедельник, 28 ноября 2016, 13:44

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что новая власть должна расследовать покушения на его жизнь со стороны "радикалов".

Об этом он сказал во время допроса в понедельник.

"(Радикалы – ред.) пытались найти средства уничтожить президента", - сказал он, добавив, что новая власть должна была расследовать эти нападения на него.

"Такие ужасные факты нарушения Конституции Украины, такие ужасные, факты как покушение на жизнь главы государства, любая власть, следующая приходит должна их расследовать", - сказал он.

По его словам акции протеста с 24 по 29 ноября 2013 были "анонсом".

"Безусловно, это был анонс, потому что политические силы, которые подталкивали меня к подписанию этого соглашения... они фальсифицировали реальную, действительную цель правительства и президента Украины", - сказал он.

По словам Януковича лозунги, которые в то время раздавались на Майдане его удивляли.

"Наши партнеры начали поддерживать различными средствами те требования, которые звучали на Майдане. Если бы эти требования были мирными, если бы действительно они обеспечили давление на власть и заставили нас подписать это соглашение, то никаких проблем не было бы", - сказал он.

Янукович заявил, что приемлемым был "демократический путь", если бы организовали выборы и избрали новую власть, которая подписала соглашение об ассоциации с ЕС.

"Тогда все понятно. Подписали бы и получили то, что нужно. Потом посмотрели на последствия. Но, к сожалению этого не произошло", - сказал Янукович.

"Но этого никто не дождался. 21 февраля после подписания (соглашения - ред.), подписали около 14 часов, а около 18 часов уже начались радикальные шаги, мой кортеж был обстрелян по дороге в резиденцию, обстреляли из автоматического оружия", - добавил он .

По его словам в последующие дни продолжались "подобные действия".

Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко объявил подозрение экс-президенту Виктору Януковичу в государственной измене и попличництви Российской Федерации в агрессии против Украины.

Александр Шумилин, УП

Темы: ЯнуковичМайдан
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