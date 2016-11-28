Кто дал команду выдать огнестрельное оружие, я не знаю – Янукович

Экс-президент Виктор Янукович заявил, что не знает, кто дал приказ во время Евромайдана выдать правоохранителям огнестрельное оружие.



Об этом он заявил во время допроса по видеосвязи в понедельник.



"Что касается выдачи оружия работникам правоохранительных органов, за этот вопрос отвечают те, кто принимал такое решение. Но на каком уровне эти решения принимались, я комментировать не могу, потому что я этого не знаю", – заявил экс-президент.



В то же время, по версии Януковича, оружие на Майдане было "из разных источников":



"Во-первых это была собственное оружие людей, которые имели охотничье оружие, а также оружие, похищенное из помещений СБУ, МВД. Были замечены также образцы оружия импортного".



В то же время он отметил, что не имеет доказательств, откуда ввозилось это оружие.



"В основном это были снайперские карабины или винтовки... Купить их в Украине было также не трудно, так как органы МВД позволяли в рамках закона, чтобы охотники могли такое оружие приобрести", – заявил Янукович.



Янукович подчеркнул, что "не отдавал приказа стрелять". Он не смог объяснить, каким образом и кому конкретно он отдавал распоряжение принять меры для прекращения кровопролития.



Кроме того, он отметил следующее:



"Мне докладывалось, что огонь ведется из зданий, которые контролирует Майдан".



В то же время на вопрос прокурора, от кого он получал соответствующие данные, Янукович ответил следующее:



"Эта информация поступала из средств массовой информации".

Валентина Романенко, УП