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Кто дал команду выдать огнестрельное оружие, я не знаю – Янукович

Понедельник, 28 ноября 2016, 13:52

Экс-президент Виктор Янукович заявил, что не знает, кто дал приказ во время Евромайдана выдать правоохранителям огнестрельное оружие.

Об этом он заявил во время допроса по видеосвязи в понедельник.

"Что касается выдачи оружия работникам правоохранительных органов, за этот вопрос отвечают те, кто принимал такое решение. Но на каком уровне эти решения принимались, я комментировать не могу, потому что я этого не знаю", – заявил экс-президент.

В то же время, по версии Януковича, оружие на Майдане было "из разных источников":

"Во-первых это была собственное оружие людей, которые имели охотничье оружие, а также оружие, похищенное из помещений СБУ, МВД. Были замечены также образцы оружия импортного".

В то же время он отметил, что не имеет доказательств, откуда ввозилось это оружие.

"В основном это были снайперские карабины или винтовки... Купить их в Украине было также не трудно, так как органы МВД позволяли в рамках закона, чтобы охотники могли такое оружие приобрести", – заявил Янукович.

Янукович подчеркнул, что "не отдавал приказа стрелять". Он не смог объяснить, каким образом и кому конкретно он отдавал распоряжение принять меры для прекращения кровопролития.

Кроме того, он отметил следующее:

"Мне докладывалось, что огонь ведется из зданий, которые контролирует Майдан".

В то же время на вопрос прокурора, от кого он получал соответствующие данные, Янукович ответил следующее:

"Эта информация поступала из средств массовой информации".

Валентина Романенко, УП

Темы: Януковичсуд
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