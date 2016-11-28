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Янукович не згадав розмов з Путіним і зустрічей з Сурковим

Понеділок, 28 листопада 2016, 15:04

Екс-президент Віктор Янукович стверджує, що не пам'ятає, чи мав телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним під час розстрілів на Майдані у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.

Про це він заявив під час відеодопиту в суді в понеділок.

Прокурор уточнив, що були дві розмови – з 22:43 до 22:51 та з 23:28 до 23:37. За його словами, саме в цей час відбувалася зустріч Януковича з лідерами опозиції – Віталієм Кличком, Арсенієм Яценюком і Олегом Тягнибоком, а також відбувався штурм Будинку профспілок силовиками.

Янукович повторив, що не пам'ятає таких розмов і порадив пошукати інформацію про них на сайті президента.

Також Янукович заявив, що жодного разу не зустрічався з радником Путіна, який, за даними слідства, відповідав за протидію Майдану – Владиславом Сурковим і не мав з ним телефонних розмов.

Про те, що Сурков приїжджав в Україну під час подій на Майдані, Янукович, за його словами, дізнався з преси.

Відповідаючи на запитання про те, чи був Сурков у нього в Межигір'ї, Янукович вже заявив, що не пам'ятає такого.

Також він сказав, що не знає про стосунки Суркова з Рінатом Ахметовим.

У свою чергу прокурор заявив, що абонент з номеру 068 074 40 71 мав контакти лише з Януковичем, Ахметовим і екс-главою АП Андрієм Клюєвим і часто був на Майдані під час гострих фаз. З запитання було зрозуміло, що мова також йде про Суркова.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичПутінМайдан
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