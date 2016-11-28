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Янукович не вспомнил разговоров с Путиным и встреч с Сурковым

Понедельник, 28 ноября 2016, 15:04

Экс-президент Виктор Янукович утверждает, что не помнит, имел ли телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным во время расстрелов на Майдане в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Об этом он заявил во время видеодопроса в суде в понедельник.

Прокурор уточнил, что были два разговора – с 22:43 до 22:51 и с 23:28 до 23:37. По его словам, именно в это время происходила встреча Януковича с лидерами оппозиции – Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, а также происходил штурм Дома профсоюзов силовиками.

Янукович повторил, что не помнит таких разговоров и посоветовал поискать информацию о них на сайте президента.

Также Янукович заявил, что ни разу не встречался с советником Путина, который, по данным следствия, отвечал за противодействие Майдану – Владиславом Сурковым и не имел с ним телефонных разговоров.

О том, что Сурков приезжал в Украину во время событий на Майдане, Янукович, по его словам, узнал из прессы.

Отвечая на вопрос о том, был ли Сурков у него в Межигорье, Янукович уже заявил, что не помнит такого.

Также он сказал, что не знает о отношения Суркова с Ринатом Ахметовым.

В свою очередь прокурор заявил, что абонент с номера 068 074 40 71 имел контакты только с Януковичем, Ахметовым и экс-главой АП Андреем Клюевым и часто был на Майдане во время острых фаз. Из вопроса было понятно, что речь также идет о Суркове.

Олег Шанковский, УП

Темы: ЯнуковичПутинМайдан
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