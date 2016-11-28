Янукович в суді бреше, але покарати його за це неможливо – прокурор

Сторона обвинувачення у справі про розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року заявляє, що екс-президент Віктор Янукович дає у суді неправдиві свідчення.

Про це сказав прокурор Олексій Донський.

Прокурор зазначив, що Януковича не притягнуть до відповідальності за брехню. "Тому що в Януковича суміжний статус, він ще проходить у справах як підозрюваний, а підозрюваний має право взагалі не відповідати на питання . Тому притягнути підозрюваного за неправдиві показання неможливо", - зазначив Донський.

За словами прокурора, Янукович не зміг пояснити жодну обставину. Донський вказав, що Янукович не дав відповідь щодо контактів ні з Медведчуком, ні з Сурковим, ні щодо зустрічі Азарова з Путіним.

При цьому Донський зауважив, що слідство має чіткі докази контактів Януковича з Медведчуком, точний час і місце зустрічі з радником Путіна Сурковим.

"Вони зустрічалися у Межигір’ї", - сказав Донський. Також, за його словами, є докази того, що Янукович знав про зустріч Азарова з Путіним. Вони зустрічалися для підготовки з’їзду в Харкові, який однак пішов не так, як планувалося.

"Також не пояснив, як потрапив до Єйська. І не надав пояснень щодо свого листа", - сказав Донський. Він наголосив, що з’їзд в Харкові та лист Януковича до Путіна 1 березня – це один і той самий сценарій.

Прокурор зазначив, що у сторони обвинувачення ще 7 сторінок питань до Януковича.

"Я незадоволений, багато питань не встиг поставити ще. Частину питань, щодо яких не було підстав для відведення, були відведені", - сказав він.

"Неможливість почути відповідь не дає можливості перевірити, що Янукович не давав ніяких злочинних наказів", - зазначив прокурор.

Тетяна Кусок, УП