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Янукович в суде врет, но наказать его за это невозможно – прокурор

Понедельник, 28 ноября 2016, 15:54
Янукович в суде врет, но наказать его за это невозможно – прокурор

Сторона обвинения в деле о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года заявляет, что экс-президент Виктор Янукович дает в суде ложные показания.

Об этом сказал прокурор Алексей Донской.

Прокурор отметил, что Януковича не привлекут к ответственности за ложь. "Потому что у Януковича смежный статус, он еще проходит по делам в качестве подозреваемого, а подозреваемый имеет право вообще не отвечать на вопросы . Поэтому привлечь подозреваемого за ложные показания невозможно", - отметил Донской.

По словам прокурора, Янукович не смог объяснить ни одно обстоятельство. Донской указал, что Янукович не дал ответ относительно контактов ни с Медведчуком, ни с Сурковым, ни о встрече Азарова с Путиным.

При этом Донской отметил, что у следствия есть четкие доказательства контактов Януковича с Медведчуком, точное время и место встречи с советником Путина Сурковым.

"Они встречались в Межигорье", - сказал Донской. Также, по его словам, есть доказательства того, что Янукович знал о встрече Азарова с Путиным. Они встречались для подготовки съезда в Харькове, который пошел не так, как планировалось.

"Также он не объяснил, как попал в Ейск. И не предоставил объяснений относительно своего письма", - сказал Донской. Он подчеркнул, что съезд в Харькове и письмо Януковича к Путину 1 марта – это один и тот же сценарий.
Прокурор отметил, что у стороны обвинения еще 7 страниц вопросов к Януковичу.

"Я недоволен, много вопросов не успел поставить еще. Часть вопросов, по которым не было оснований для отвода, были отведены", - сказал он.

"Невозможность услышать ответ не дает возможности проверить, что Янукович не давал никаких преступных приказов", - отметил прокурор.

Татьяна Кусок, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичЕвромайдансуд
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