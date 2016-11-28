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Поліцейську місію ОБСЄ навряд розглянуть за півтора тижні

Понеділок, 28 листопада 2016, 16:53

Питання про розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі навряд чи може бути розглянуто на саміті організації за півтора тижні.

Про це сказав у понеділок на прес-конференції у Берліні офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, повідомляє Укрінформ.

"Зараз ми дуже далекі від того, щоб прийняти рішення щодо організації такої збройної поліцейської місії ОБСЄ для Донбасу. Я не виходжу з того, що воно може бути погоджене або навіть вирішене на зустрічі глав МЗС ОБСЄ в Гамбурзі 8-9 грудня", - сказав Шефер.

Ця зустріч завершує рік головування Німеччини в ОБСЄ.

Він зазначив, що діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр "докладає зусиль, щоб отримати підтримку в питанні реалізації у рамках ОБСЄ того, чого впродовж тривалого часу вимагає український президент і того, на що погодився російський президент".

Проте, зробити це дуже нелегко, оскільки потребуватиме компромісу усередині Організації.

Дипломат нагадав, що створення подібної місії стало б "абсолютним прецедентом" і серйозним символічним сигналом, оскільки не було ніколи в історії цієї структури збройних місій, які, як додав Шефер, "суперечать суті і духу ОБСЄ".

Теми: ОБСЄДонбас
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