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Полицейскую миссию ОБСЕ вряд ли рассмотрят через полторы недели

Понедельник, 28 ноября 2016, 16:53

Вопрос о размещении вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе вряд ли может быть рассмотрен на саммите организации через полторы недели.

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы очень далеки от того, чтобы принять решение по организации такой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для Донбасса. Я не исхожу из того, что он может быть согласовано или даже решен на встрече глав МИД ОБСЕ в Гамбурге 8-9 декабря", - сказал Шефер.

Эта встреча завершает год председательства Германии в ОБСЕ.

Он отметил, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер "прилагает усилия, чтобы получить поддержку в вопросе реализации в рамках ОБСЕ того, чего на протяжении длительного времени требует украинский президент и того, на что согласился российский президент".

Однако, сделать это очень нелегко, поскольку потребует компромисса внутри Организации, добавил он.

Дипломат напомнил, что создание подобной миссии стало бы "абсолютным прецедентом" и серьезным символическим сигналом, поскольку не было никогда в истории этой структуры вооруженных миссий, которые, как добавил Шефер, "противоречат сути и духа ОБСЕ".

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Темы: ОБСЕДонбасс
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