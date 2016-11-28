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Росіяни в СЦКК пообіцяли тишу під Торецьком три дні

Понеділок, 28 листопада 2016, 16:57

Російська сторона у Спільному координаційному центрі з припинення вогню (СЦКК) надала письмове підтвердження дотримання режиму тиші і припинення вогню в районі проведення ремонтних робіт на водогоні біля Торецька.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Режим тиші повинен розпочатися завтра від 09:00 до 16:00 і тривати три дні.

"Зранку наші ремонтні бригади і підрозділи МНС розпочинають роботи. Режим припинення вогню надано на три дні", - зазначив Жебрівський.

Раніше штаб АТО заявляв, що через пошкодження водоводу Торецьк перебуває на межі гуманітарної катастрофи, однак окупанти не дають гарантій безпеки, щоб українські комунальники приступили до ремонту.

Як повідомлялося, 23 листопада, внаслідок бойових дій у місті Торецьк, було пошкоджено ділянку водогону "Горлівка — Торецьк", внаслідок чого сталося повне припинення водопостачання міст Торецьк, Залізне, селища міського типу Північний Донецької області та виникла загроза припинення теплопостачання до об'єктів інфраструктури та населення.

Загальна кількість населення, яке залишилось без водопостачання складає 48 900 чоловік.

Крім цього, у місті Торецьк відключено опалення в 11 двоповерхових будинках та 24 триповерхових будинках. Також у Торецьку було призупинено навчальний процес в 10 загальноосвітніх школах та 11 дошкільних навчальних закладах.

Українська правда

Теми: Донбас
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