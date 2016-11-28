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Россияне в СЦКК пообещали тишину под Торецком три дня

Понедельник, 28 ноября 2016, 16:57

Российская сторона в Совместном координационном центре по прекращению огня (СЦКК) предоставила письменное подтверждение соблюдения режима тишины и прекращения огня в районе проведения ремонтных работ на водопроводе возле Торецка.

Об этом на своей странице в facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Режим тишины должен начаться завтра от 09:00 до 16:00 и длиться три дня.

"Утром наши ремонтные бригады и подразделения МЧС начинают работы. Режим прекращения огня предоставлен на три дня", - отметил Жебривский.

Ранее штаб АТО сообщил, что из-за повреждения водовода Торецк находится на грани гуманитарной катастрофы, однако боевики не дают гарантий безопасности, чтобы украинские коммунальщики приступили к ремонту.

Как сообщалось, 23 ноября, в результате боевых действий в городе Торецк, был поврежден участок водовода диаметром "Горловка - Торецк", в результате чего без водоснабжения остались жители городов Торецк, Железное, поселка городского типа Северный Донецкой области, возникла угроза прекращения теплоснабжения.

Общее количество населения, которое осталось без водоснабжения составляет 48 900 человек.

Кроме того, в Торецкк отключено отопление в 11 двухэтажных домах и 24 трехэтажных домах. Также в Торецке был приостановлен учебный процесс в 10 общеобразовательных школах и 11 дошкольных учебных заведениях.

Украинская правда

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Темы: Донбасс
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