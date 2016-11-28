Матіос вважає, що без зміни КПК справи Януковича закриють

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос прогнозує закриття справ проти колишнього президента Віктора Януковича в разі, якщо негайно не будуть внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, розслідування справ щодо Євромайдану постійно вів начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Проблемам розслідування він не приділяв належної уваги, а забезпечував піар-освітлення вузьких тим, в тому числі перспективи заочного засудження Януковича", - сказав він.

Матіос повідомив, що надіслав листа президенту Петру Порошенку з проханням внести зміни до КПК, оскільки якщо не буде зібрано достатньо доказів, прокурори будуть змушені протягом грудня 2016 - січня 2017 року вжити рішення про закриття кримінальних проваджень щодо членів організованої злочинної групи, у створенні якої підозрюється Янукович.

Він додав, що розслідування буде припинено у зв'язку із закінченням гранично допустимого терміну досудового розслідування, яке проводив департамент спецрозслідування Генпрокуратури під керівництвом Горбатюка.

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив повідомлення про підозру колишньому президенту Віктору Януковичу в державній зраді.

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