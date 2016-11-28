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Матиос считает, что без изменения УПК дела Януковича закроют

Понедельник, 28 ноября 2016, 19:57

Главный военный прокурор Анатолий Матиос прогнозирует закрытие дел против бывшего президента Виктора Януковича в случае, если немедленно не будут внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина ".

По его словам, расследование дел по Евромайдану постоянно вел начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Проблемам расследования он не уделял надлежащего внимания, а обеспечивал пиар-освещение узких тем, в том числе перспективы заочного осуждения Януковича", - сказал он.

Матиос сообщил, что направил письмо президенту Петру Порошенко с просьбой внести изменения в УПК, поскольку если не будет собрано достаточно доказательств, прокуроры будут вынуждены на протяжении декабря 2016 - января 2017 года принять решение о закрытии уголовных производств в отношении членов организованной преступной группы, в создании которой подозревается Янукович.

Он добавил, что расследование будет прекращено в связи с истечением предельно допустимого срока досудебного расследования, которое проводил департамент спецрасследований Генпрокуратуры под руководством Горбатюка.

Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко огласил сообщение о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу в государственной измене.

Украинские новости

Темы: МатиосЯнукович
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