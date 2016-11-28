Парубій вважає малоймовірним сценарій дострокових виборів

Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголошує, що законодавчих підстав для проведення дострокових виборів до парламенту немає.

Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом у понеділок у Вільнюсі.



"У парламенті є більшість, уряд працює, ніяких навіть теоретичних передумов немає для оголошення позачергових виборів. Більшість фракцій таку ідею не підтримує", - сказав Парубій, цитує його прес-служба.



Він також подякував за підтримку України в контексті протидії військової агресії Російської Федерації і зазначив, що "генеральний план Путіна - дестабілізувати ситуацію в Україні та змінити владу".

За словами спікера, "сценарій достроковихвиборів малоймовірний". "Головний план дестабілізації мав бути реалізований напередодні річниці Майдану", - уточнив Парубій.



Він повідомив, що під час останніх мітингів у Києві "оплата за участь в мітингах дискредитувала саму подію та ідею вільного суспільства".

Інтерфакс-Україна