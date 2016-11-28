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Парубий считает маловероятным сценарий досрочных выборов

Понедельник, 28 ноября 2016, 21:51

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечает, что законодательных оснований для проведения досрочных выборов в парламент нет.

Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в понедельник в Вильнюсе.

"В парламенте есть большинство, правительство работает, никаких даже теоретических предпосылок нет для объявления досрочных выборов. Большинство фракций такую идею не поддерживает", - сказал Парубий, цитирует его пресс-служба.

Он также поблагодарил за поддержку Украины в контексте противодействия военной агрессии Российской Федерации и отметил, что "генеральный план Путина - дестабилизировать ситуацию в Украине и сменить власть".

По словам спикера, "сценарий досрочных выборов маловероятен". "Главный план дестабилизации должен был быть реализован накануне годовщины Майдана", - уточнил Парубий.

Интерфакс-Украина

Темы: ПарубийвиборыВерховная Рада
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