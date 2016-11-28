Медведчука вже допитували у справі Майдану - прокурор

Кума Володимира Путіна Віктора Медведчука допитували у справі про вбивства під час Революції гідності.

Про це заявив прокурор Олексій Донской в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Допит Медведчука вже було проведено у цьому кримінальному провадженні з відеофіксацією під час досудового розслідування", - сказав він, додавши, що не має права розголошувати деталі допиту.

Донской зазначив, що допит був "дуже тривалий, дуже детальний і там було багато цікавих моментів".

Як відомо, колишній президент Віктор Янукович під час акцій протесту на Майдані постійно дзвонив куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку, зафіксовано понад 54 дзвінки у період із грудня 2013 року по лютий 2014 року.

Українська правда