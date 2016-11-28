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Янукович під час Майдану дзвонив Медведчуку 54 рази - прокурор

Понеділок, 28 листопада 2016, 14:29
Янукович під час Майдану дзвонив Медведчуку 54 рази - прокурор
ipress.ua

Колишній президент Віктор Янукович під час акцій протесту на Майдані постійно дзвонив куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку, зафіксовано понад 54 дзвінки у період із грудня 2013 року по лютий 2014 року.

Про це під час відеодопиту Януковича повідомив прокурор. Далі наводимо запитання прокурора та відповіді Януковича.

Прокурор: Які відносини Вас пов’язували із Віктором Медведчуком?

Янукович: Із Медведчуком у мене були обмежені стосунки. Ми зустрічались, якщо він бував на деяких заходах. Особистих стосунків у нас із ним не було. Як я пам’ятаю, були дуже і дуже обмежені стосунки. Ні в мене, ні в нього не було необхідності зустрічатися.

Прокурор: Стороною обвинувачення отримано тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять таємницю телефонних розмов. Встановлено численні контакти з мобільних телефонів Медведчука, підключених до російських операторів, із начальником служби Вашої охорони Кобзарем. А також… (тут його перебиває захист)

Суд просить прокурора: "Задавайте питання, а не наводите звіти"

Прокурор: Встановлено щонайменше  54  телефонні контакти між вами та Медведчуком у період грудня 2013 – лютого 2014 року. Повідомте, ці контакти відбувались з приводу Революції Гідності чи з інших питань?

Янукович: Я такого не пам’ятаю, щоб у мене з будь-ким були такі численні контакти. У мене не було стільки часу.

Суддя знову робить зауваження прокурору.

Прокурор: 20 лютого 2014 року між 8:56 та 8:59 саме перед тим часом, коли почалися масові розстріли протестувальників працівниками міліції, зафіксовано три вихідні дзвінки з Вашого особистого телефону російському абоненту, номер +79037096326. Після чого о 8:59 Ви зі свого мобільного 0503841333 здійснили дзвінок на телефон Медведчука +79636742183 тривалість контакту 144 секунди. Після чого о 9:11 Ви вже з іншого свого мобільного, яким користувались постійно 0979741501 здійснили ще один дзвінок на телефон Медведчука. З чим були пов’язані дані контакти?

Захист заявляє протест, однак Янукович відповідає.

Янукович: У мене особистих телефонів не було. Якщо були телефони для зв’язку, то вони були у моїх помічників. Якщо були такі розмови, то скоріше за все були у моїх помічників з ким-завгодно. Тому я не пам’ятаю таких розмов.

Прокурор:  0979741501- телефон, з якого ви зазвичай спілкувалися зі своїм сином Олександром Януковичем, і телефони, які були у ваших помічників, ми поставили питання саме про ті телефони, які використовували, як випливає із доказів, саме Ви. Тобто дійсно телефон знаходився у Вашого охоронця, але Ви до нього зверталися. Це телефон, яким Ви особисто користувалися.

Адвокат: Можна не реагувати. Це пояснення прокурора, а не питання.

Далі прокурор перейшов до питань щодо зустрічі Азарова з Путіним.

Як відомо, у понеділок, 28 листопада, Святошинський суд Києва проводить відеодопит Януковича як свідка у справі про розстріли на Майдані. Янукович дає свідчення із приміщення Ростовського суду.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МедведчукЯнуковичПутін
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