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У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 900 автомобілів

Понеділок, 28 листопада 2016, 23:45

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 28 листопада в чергах стоять 910 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Так, в ПП "Устилуг", "Рава-Руська" та "Ягодин авто" стоять по 250 машин, в ПП "Угринів" - 160.

У ПП "Шегині", "Краковець", "Грушів" та "Смільниця" черг немає.

У пункті пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною стоять 15 авто, на інших ПП в цьому напрямку черг немає.

На кордоні з Молдовою, Словаччиною та Румунією автомобільних черг не зафіксовано.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польща
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