Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В очередях на границе с Польшей стоят более 900 автомобилей

Понедельник, 28 ноября 2016, 23:45

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 28 ноября в очередях стоят 910 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Так, в ПП "Устилуг", "Рава-Руська" и "Ягодин авто" стоят по 250 машин, в ПП "Угринов" - 160.

В ПП "Шегини", "Краковец", "Грушев" и "Смильница" очередей нет.

В пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией стоят 15 авто, на других ПП в этом направлении очередей нет.

На границе с Молдовой, Словакией и Румынией автомобильных очередей не зафиксировано.

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Польша
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: