На Донеччині СБУ накрила цехи з виготовлення сурогатного алкоголю

У Донецькій області в місті Бахмут СБУ викрила мережу підпільних цехів по виготовленню сурогатного алкоголю в промислових масштабах.

Про це повідомляє прес-центр СБУ в Facebook.

"Виробничі потужності для підробки та розливу сурогату розміщувалися на території колишнього дитячого садка, складських приміщеннях та у приватній квартирі одного з організаторів "бізнесу". Готовий фальсифікат збувався через магазини роздрібної торгівлі продуктами харчування у Донецькій та Київській областях", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків оперативники спецслужби виявили 10 пластикових бочок об'ємом до трьох тисяч літрів кожна, 4 пластикові бочки загальним обсягом 25 літрів з готовою продукцією, спеціальне обладнання для виготовлення, розливу і підробки горілчаної продукції, 12000 скляних пляшок, кришки і етикетки з маркуванням.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.

Тривають слідчі дії.