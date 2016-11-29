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На Донетчине СБУ накрыла цеха по изготовлению суррогатного алкоголя

Вторник, 29 ноября 2016, 00:50

В Донецкой области в городе Бахмут СБУ разоблачила сеть подпольных цехов по изготовлению суррогатного алкоголя в промышленных масштабах.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

"Производственные мощности для подделки и разлива суррогата размещались на территории бывшего детского сада, складских помещениях и в частной квартире одного из организаторов "бизнеса". Готовый фальсификат сбывался через магазины розничной торговли продуктами питания в Донецкой и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Во время обысков оперативники спецслужбы обнаружили 10 пластиковых бочек объемом до трех тысяч литров каждая, 4 пластиковые бочки общим объемом 25 литров с готовой продукцией, специальное оборудование для изготовления, разлива и подделки водочной продукции, 12000 стеклянных бутылок, крышки и этикетки с маркировкой.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

Продолжаются следственные действия.

На Донеччині СБУ накрила цеха по виготовленню сурогатного алкоголю

У Донецькій області в місті Бахмут СБУ викрила мережу підпільних цехів по виготовленню сурогатного алкоголю в промислових масштабах.

Темы: СБУДонбасскриминалпродукты
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