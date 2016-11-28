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Киян збурив новий фасад театру від "Рошен" на Андріївському узвозі

Понеділок, 28 листопада 2016, 11:10
Киян збурив новий фасад театру від Рошен на Андріївському узвозі

У соціальних мережах обурились фасадом нової будівлі Київського драматичного театру на Подолі, яку звели на Андріївському узвозі і мають відкрити у вівторок.

Користувачі вже називають будівлю "саркофагом", "крематорієм", тощо.

 
Ярослав Ємельяненко

На одній з фото на фасаді будівлі можна побачити цеглу
На одній з фото на фасаді будівлі можна побачити цегляний фасад

План був перезатверджений 2 серпня 2010 року і підписаний тодішнім головою КМДА призначеним Януковичем - Олександром Поповим.

У 2015 році стало відомо, що меценатом, який дасть гроші на добудову є корпорація "Рошен", що належить президенту Петру Порошенку.

 
ЯРОСЛАВ ЄМЕЛЬЯНЕНКО

 
Сергій Яшин

Як пояснив "Українській правді" тодішній заступник мера з будівництва, а тепер радник мера Кличка - Павло Рябікін, проект реконструкції театру затверджували, базуючись на рекомендації ЮНЕСКО.

"У рекомендації ЮНЕСКО зазначається, що для того, щоб підкреслити історичну самобутність будівлі не можна поряд будувати нову споруду, стилізовану під старовину. Все, що зведено нове, має кардинально відрізнятися, щоб не розмити історичний комплект міста", - зазначив він.

На уточнююче питання, чому тоді вдалося зберегти фасад ЦУМу, і чи передбачає реконструкція збереження  старого фасаду, він сказав: "Є три варіанти – реставрація, реконструкція і новобудова. При реставрації потрібно виходити на відновлення історичного вигляду будівлі. При реконструкції вже можна вийти на істотну зміну зовнішнього вигляду будівлі, як і технічних характеристик ", - зазначив він.

Рябікін також зазначив, що якби будівля раніше мала ознаки пам'ятки і була історичною, то її змусили б реставрувати. "Але, судячи з цього, ця будівля не носила ознаки історичної пам'ятки", - зазначив він.

Як розповіла "Українській правді" керівник відділу зв’язків з громадськістю корпорації "Рошен" Катерина Македонська, відкриття фасаду відбудеться у вівторок, і організатори мають пояснити громадськості про причини зміни фасаду.

"Рошен" є меценатом цього проекту. Завтра ми відкриємо фасад. Не тому, що завтра відкриття театру, саме відкриття театру буде навесні, а саме тому, що виник такий запит від громади. Завтра ми покажемо фасад, і він виглядатиме геть не так, як зараз. Ми покажемо стенди, розкажемо, чому не можна було залишити старий проект 2006 року, які там були мінуси для театру. Ми пояснимо, чому ця будівля виглядає саме так, чому такий дах, чому стільки поверхів", - заявила вона.

"Ми розкажемо, у чому полягає концепція такої будівлі. Це буде єдиний театр в Україні, який зможуть відвідувати люди з обмеженими можливостями", - додала Македонська. "Роботи тривають. Відкриття самого театру заплановане на День театру навесні 2017 року", - підсумувала Македонська.

Архітектор проекту, якого обирав "Рошен", харків'янин Олег Дроздов.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, розглянула його, надала зауваження і попросила врахувати ці зауваження в проекті. Після цього архітектор мав надати проект на розгляд ради для затвердження. Але Дроздов, за словами співрозмовників, не з'явився.

На сайті Дроздова показаний такий проект будівлі.

 

На прохання "Української правди" та інших користувачі ФБ архітектор лише написав: "Всім рекомендую побачити зі знятими чохлами і скласти враження". Він не відповів на питання, чи дійсно він не з'явився на засідання містобудівного комітету.

"Українська правда" звернулася до КМДА, до департаменту з архітектури з проханням про коментар.

Оксана Коваленко, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївRoshen
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