У Колумбії розбився літак із бразильськими футболістами, дехто вижив

Бразильський літак, яким летіла бразильська футбольна команда, упав у Колумбії вранці у вівторок, 29 листопада.

На борту перебувала 81 людина – з них 72 пасажири й 9 членів екіпажа, повідомляє BBC.

#Urgente | Primeiras imagens do avião onde viajava o time Chapecoense. pic.twitter.com/wVSilDxgXi — 360 Radio Colombia (@360RadioCo) November 29, 2016

Радіостанція 360 Radio Colombiа з посиланням на повідомлення з місцевої лікарні передає, що при катастрофі вижили 5 людей. Агентство AFP повідомляє, що вижили 6 осіб.

У Twitter також повідомляється, що вижили 15 осіб.

Hay 15 sobrevivientes en camino al hospital ahora mismo @ChapecoenseReal #chapecoense — Juan Restrepo (@juanda_rpo) November 29, 2016

Médicos H. San Juan de Dios en LaCeja a la espera de heridos de @ChapecoenseReal @Telemedellin #NoticiasTM pic.twitter.com/7xosU5FVWQ — Juan Carlos Castaño (@TMjcastano) November 29, 2016

Літак, яким летіли футболісти бразильської команди Chapecoense, зник із радарів поблизу гори Ель-Гордо, виконуючи чартерний рейс до аеропорту міста Медельїна, повідомляє dpa з посиланням на авіаційне відомство колумбійського департаменту Антіокія.

Мер Медельїна Федеріко Гутьєррес заявив про трагедію величезного масштабу та повідомив, що, ймовірно, є люди, які вижили в авіакатастрофі.

Поки що не відомо, що могло стати причиною авіакатастрофи, наводить його слова агентство AP.

Міжнародний аеропорт у Медельїні підтвердив, що літаком, який розбився, летіла бразильська футбольна команда, яка мала у середу зіграти з місцевою командою Atletico Nacional.

DW, Ведомости