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У Колумбії розбився літак із бразильськими футболістами, дехто вижив

Вівторок, 29 листопада 2016, 07:53

Бразильський літак, яким летіла бразильська футбольна команда, упав у Колумбії вранці у вівторок, 29 листопада.

На борту перебувала 81 людина – з них 72 пасажири й 9 членів екіпажа, повідомляє BBC.

Радіостанція 360 Radio Colombiа з посиланням на повідомлення з місцевої лікарні передає, що при катастрофі вижили 5 людей. Агентство AFP повідомляє, що вижили 6 осіб.

У Twitter також повідомляється, що вижили 15 осіб.

Літак, яким летіли футболісти бразильської команди Chapecoense, зник із радарів поблизу гори Ель-Гордо, виконуючи чартерний рейс до аеропорту міста Медельїна, повідомляє dpa з посиланням на авіаційне відомство колумбійського департаменту Антіокія.

Мер Медельїна Федеріко Гутьєррес заявив про трагедію величезного масштабу та повідомив, що, ймовірно, є люди, які вижили в авіакатастрофі.

Поки що не відомо, що могло стати причиною авіакатастрофи, наводить його слова агентство AP.

Міжнародний аеропорт у Медельїні підтвердив, що літаком, який розбився, летіла бразильська футбольна команда, яка мала у середу зіграти з місцевою командою Atletico Nacional.

DW, Ведомости

Теми: авіаБразиліяспорт
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