Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами, есть выжившие

Вторник, 29 ноября 2016, 07:53

Бразильский самолет, которым летела бразильская футбольная команда, упал в Колумбии утром во вторник, 29 ноября.

На борту находился 81 человек – из них 72 пассажира и 9 членов экипажа, сообщает BBC.

Радиостанция 360 Radio Colombiа со ссылкой на сообщение из местной больницы передает, что при крушении выжили 5 человек. Агентство AFP сообщает, что выжили 6 человек.

В Twitter также сообщается, что выжили 15 человек.

Самолет, на котором летели футболисты бразильской команды Chapecoense, пропал с радаров неподалеку от горы Эль-Гордо, выполняя чартерный рейс в аэропорт города Медельина, сообщает dpa со ссылкой на авиационное ведомство колумбийского департамента Антиокия.

Мэр Медельина Федерико Гутьеррес заявил о трагедии огромного масштаба и сообщил, что, вероятно, есть выжившие в авиакатастрофе.

Пока что неизвестно, что могло стать причиной авиакатастрофы, приводит его слова AP.

Международный аэропорт в Медельине подтвердил, что на разбившемся самолете летела бразильская футбольная команда, которая должна была в среду сыграть с местной командой Atletico Nacional.

DW, Ведомости

Темы: авиаБразилияспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
авиа
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Обучение пилотов на F-16 не начались, ждут выезда первой группы - Игнат
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: