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Президент Південної Кореї готова до відставки через скандал

Вівторок, 29 листопада 2016, 08:30

Президентка Південної Кореї Пак Кин Хє, яку підозрюють у причетності до корупційного скандалу, заявила про готовність піти у відставку.

Про це вона сказала у промові, яку транслювало місцеве телебачення 29 листопада, передає DW за посиланням на dpa.

За словами керівника Південної Кореї, вона хоче, щоб парламент ухвалив рішення про її політичне майбутнє.

 
Пак Кин Хє

Пак Кин Хє заявила, що подасть у відставку, щойно підготують заходи, які забезпечать процес передачі влади без виникнення владного вакууму та урядового хаосу.

Скандал довкола ймовірної причетності глави держави Пак Кин Хє до корупції набирає обертів. У центрі скандалу перебуває близька подруга глави держави Цой Сун Сіль. Їй закидають використання близьких стосунків із Пак Кин Хє для того, щоб спонукати південнокорейські концерни до пожертв на рахунки заснованого нею некомерційного фонду.

Утім ця організація, як підозрюють, насправді мала слугувати власному збагаченню подруги президентки. До того ж Цой Сун Сіль закидають використання впливу на президентську діяльність Пак Кин Хє.

Нещодавно Генпрокуратура Південної Кореї висунула офіційні обвинувачення Цой Сун Сіль та двом колишнім президентським помічникам.

Теми: Південна Кореяскандалкорупція
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