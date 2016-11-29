Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Южной Кореи готова к отставке из-за скандала

Вторник, 29 ноября 2016, 08:30

Президент Южной Кореи Пак Кин Хе, которую подозревают в причастности к коррупционному скандалу, заявила о готовности уйти в отставку.

Об этом она сказала в выступлении, которое транслировало местное телевидение 29 ноября, передает DW за ссылкой на dpa.

По словам руководителя Южной Кореи, она хочет, чтобы парламент принял решение о ее политическом будущем.

Пак Кин Хе
Пак Кин Хе

Пак Кин Хе заявила, что подаст в отставку, как только подготовят мероприятия, которые обеспечат процесс передачи власти без возникновения властного вакуума и правительственного хаоса.

Скандал вокруг вероятной причастности главы государства Кип Кин Хе к коррупции набирает обороты. В центр скандала попала близкая подруга главы государства Цой Сун Силь. Ей вменяют использование близких отношений с Пак Кин Хе для того, чтобы побуждать южнокорейские концерны к пожертвованиям на счета основанного ею некоммерческого фонда.

Однако эта организация, как подозревают, на самом деле могла служить собственному обогащению подруги президента. К тому же Цой Сун Силь обвиняют в использовании влияния на президентскую деятельность Пак Кин Хе.

Недавно Генпрокуратура Южной Кореи предъявила официальное обвинение Цой Сун Силь и двум бывшим президентским помощникам.

Темы: Южная Кореяскандалкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Южная Корея
Первые леди Украины и Кореи побывали в Центре защиты прав ребенка: как опрашивают детей
Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
Южная Корея увеличит военную и гуманитарную помощь Украине - президент
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: