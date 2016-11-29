Президент Южной Кореи готова к отставке из-за скандала

Президент Южной Кореи Пак Кин Хе, которую подозревают в причастности к коррупционному скандалу, заявила о готовности уйти в отставку.

Об этом она сказала в выступлении, которое транслировало местное телевидение 29 ноября, передает DW за ссылкой на dpa.

По словам руководителя Южной Кореи, она хочет, чтобы парламент принял решение о ее политическом будущем.

Пак Кин Хе

Пак Кин Хе заявила, что подаст в отставку, как только подготовят мероприятия, которые обеспечат процесс передачи власти без возникновения властного вакуума и правительственного хаоса.

Скандал вокруг вероятной причастности главы государства Кип Кин Хе к коррупции набирает обороты. В центр скандала попала близкая подруга главы государства Цой Сун Силь. Ей вменяют использование близких отношений с Пак Кин Хе для того, чтобы побуждать южнокорейские концерны к пожертвованиям на счета основанного ею некоммерческого фонда.

Однако эта организация, как подозревают, на самом деле могла служить собственному обогащению подруги президента. К тому же Цой Сун Силь обвиняют в использовании влияния на президентскую деятельность Пак Кин Хе.

Недавно Генпрокуратура Южной Кореи предъявила официальное обвинение Цой Сун Силь и двум бывшим президентским помощникам.