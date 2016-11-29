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Суд заперечив слова Горбатюка про затягування справ Майдану

Вівторок, 29 листопада 2016, 09:58

Шевченківський райсуд Києва стверджує, що заяви керівника Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка про затягування низки справ Майдану не відповідають дійсності.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Зокрема, неправдивими у суді назвали заяви про те, що справа щодо екс-голови КМДА Олександра Попова була направлена до суду ще в лютому 2015 року, однак досі засідання у ній не призначалися.

"Станом на 28 листопада 2016 року проведено 42 судових засідання та допитано 34 потерпілих, враховуючи, що допит одного потерпілого триває близько 2 годин", – запевнили у суді.

Там додали, що не всі потерпілі живуть в Києві і не всі мають змогу приїхати на засідання суду, тому іноді допити проходять у режимі відеоконференції з низкою судів інших областей України.

Також у суді заперечили затягування розгляду справ проти "беркутівців", які розганяли Майдан, зокрема – Дидюка А.В., Тягнирядна М.М., Антонова Є.Ф. та Шевченка Ю.І. Там запевнили, що засідання у цих справах відбуваються щосереди і вже проведено 31 засідання. Частина потерпілих також допитуються в режимі відеоконференції.

"Таким чином, інформація керівника департаменту спецрозслідування Генеральної прокуратури України Горбатюка С.В. про хід судового розгляду вищевказаних кримінальних проваджень спотворює фактичний стан справ. Суд констатує, що виступ працівника Генеральної прокуратури України є намаганням дискредитувати судову владу в очах громадськості", – додали у Шевченківському райсуді Києва.

Олег Шанковський, УП

Теми: МайданЄвромайдансудГенпрокуратура
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