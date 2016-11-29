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Суд опроверг слова Горбатюка о затягивании дел Майдана

Вторник, 29 ноября 2016, 09:58

Шевченковский райсуд Киева утверждает, что заявления руководителя Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка о затягивании ряда дел Майдана, не соответствуют действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

В частности, ложными в суде назвали заявления о том, что дело в отношении экс-главы КГГА Александра Попова была направлена в суд еще в феврале 2015 года, однако до сих пор заседания по нему не назначались.

"По состоянию на 28 ноября 2016 года проведено 42 судебных заседания и допрошено 34 потерпевших, учитывая, что допрос одного потерпевшего продолжается около 2 часов", – заверили в суде.

Там добавили, что не все потерпевшие живут в Киеве и не все имеют возможность приехать на заседание суда, поэтому иногда допросы проходят в режиме видеоконференции с рядом судов других областей Украины.

Также в суде опровергли затягивание рассмотрения дел против "беркутовцев", которые разгоняли Майдан, в частности – Дидюка А.В., Тягнирядна М.М., Антонова Е.Ф. и Шевченко Ю.И. Там заверили, что заседания по этим делам проходят каждую среду и уже проведено 31 заседание. Часть пострадавших также допрашиваются в режиме видеоконференции.

"Таким образом, информация руководителя департамента спецрасследования Генеральной прокуратуры Украины Горбатюка С.В. о ходе судебного рассмотрения вышеуказанных уголовных производств искажает фактическое состояние дел. Суд констатирует, что выступление сотрудника Генеральной прокуратуры Украины является попыткой дискредитировать судебную власть в глазах общественности", – добавили в Шевченковском райсуде Киева.

Олег Шанковский, УП

Темы: МайданЕвромайдансудГенпрокуратура
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