У Міноборони назвали загальну кількість втрат за час АТО

На 21 листопада 2016 року в АТО загинуло 2 145 військовослужбовців Збройних сил України, з цієї кількості 691 особа з числа призваних під час часткової мобілізації.

Таку інформацію надало Міністерство оборони України на запит користувача "Доступу до правди".

Також у відповіді зазначається, що серед загиблих 335 офіцерів і 1807 солдат і сержантів (старшин).

Загальна кількість поранених – 7091 військовослужбовець.

На запит іншому користувачеві "Доступу", МО також вказав цифру небойових втрат ЗСУ на 21.11.2016 року – 487 осіб.

Українська правда