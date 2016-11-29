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У Міноборони назвали загальну кількість втрат за час АТО

Вівторок, 29 листопада 2016, 10:43
У Міноборони назвали загальну кількість втрат за час АТО

На 21 листопада 2016 року в АТО загинуло 2 145 військовослужбовців Збройних сил України, з цієї кількості 691 особа з числа призваних під час часткової мобілізації.

Таку інформацію надало Міністерство оборони України на запит користувача "Доступу до правди".

Також у відповіді зазначається, що серед загиблих 335 офіцерів і 1807 солдат і сержантів (старшин).

 

Загальна кількість поранених –  7091 військовослужбовець.

На запит іншому користувачеві "Доступу", МО також вказав цифру небойових втрат ЗСУ на 21.11.2016 року – 487 осіб.

 

Українська правда

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Теми: ДонбасАТО
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