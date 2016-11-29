В Минобороны назвали общее количество потерь за время АТО

На 21 ноября 2016 в АТО погибло 2145 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из этого количества 691 человек из числа призванных во время частичной мобилизации.

Такую информацию предоставило Министерство обороны Украины на запрос пользователя "Доступа к правде".

Также в ответе отмечается, что среди погибших 335 офицеров и 1807 солдат и сержантов (старшин).

Общее число раненых - 7091 военнослужащий.

На запрос другому пользователю "Доступа", в МО также указали цифру небоевых потерь ВСУ на 21.11.2016 года - 487 человек.

Украинская правда