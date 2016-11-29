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ФСБ затримала кримськотатарських музикантів, які виступали в Києві

Вівторок, 29 листопада 2016, 11:05
ФСБ затримала кримськотатарських музикантів, які виступали в Києві

У вівторок при перетині адміністративного кордону з Кримом співробітники ФСБ РФ з невідомих причин затримують кримськотатарських артистів.

Про це повідомляє сайт "15 хвилин".

Згідно з повідомленням, неповнолітніх дітей відпустили, решту забрали на допит.

"Серед затриманих на даний момент – учасники групи Hip-Hop Qirim (Сейран Халілов, Ескендер Чаталов, Осман Джемалядінов), співачка Реана Таркова, а також мати неповнолітньої учасниці концерту Аділе Абсаїтової – Айше Абсаїтова. Крім артистів, співробітники ФСБ затримали для допиту матір політв'язня у справі 26 лютого" Мустафи Дегерменджи – Аліє Дегерменджи", – повідомляє видання.

Як відомо, 27 листопада в Києві пройшов кримськотатарський концерт Vatan sesi, в якому взяли участь кримськотатарські виконавці – як ті, що проживають у Києві, так і ті, що приїхали для виступу з окупованого Криму.

Видання додає, що напередодні концерту багатьом кримськотатарським артистам, які знаходяться в Криму, окупаційна влада погрожувала різними репресіями.

Теми: Кримкримські татариФСБправа людини
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