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ФСБ задержало крымскотатарских музыкантов, выступавших в Киеве

Вторник, 29 ноября 2016, 11:05
ФСБ задержало крымскотатарских музыкантов, выступавших в Киеве

Во вторник при пересечении административной границы с Крымом сотрудники ФСБ РФ по неизвестным причинам задерживают крымскотатарских артистов.

Об этом сообщает сайт "15 минут".

Согласно сообщению, несовершеннолетних детей отпустили, остальных увели на допрос.

"Среди задержанных на данный момент – участники группы Hip-Hop Qirim (Сейран Халилов, Эскендер Чаталов, Осман Джемалядинов), певица Реана Таркова, а также мать несовершеннолетней участницы концерта Адиле Абсаитовой – Айше Абсаитова. Кроме артистов, сотрудники ФСБ задержали для допроса мать политзаключенного по "делу 26 февраля" Мустафы Дегерменджи – Алие Дегерменджи", – сообщает издание.

Как известно, 27 ноября в Киеве прошел крымскотатарский концерт Vatan sesi, в котором приняли участие крымскотатарские исполнители – как проживающие в Киеве, так и приехавшие для выступления из оккупированного Крыма.

Издание добавляет, что накануне концерта многим крымскотатарским артистам, находящимся в Крыму, оккупационные власти угрожали различными репрессиями.

Темы: Крымкрымские татарыФСБправа человека
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