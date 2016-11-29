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В Колумбії знайшли ще одну людину, що вижила після падіння літака

Вівторок, 29 листопада 2016, 13:00

Колумбійські рятувальники знайшли ще одну людину, що вижила в наслідок катастрофи літака з бразильськими футболістами.

Про це у вівторок повідомляє Bloomberg.

Раніше глава поліції міста Медельїн Хосе Асеведо повідомив про виявлення шести людей, що вижили, проте один з них помер по дорозі в лікарню.

Вказується, що місцеві канали показали трьох пасажирів, яких доставили в місцеву лікарню у машинах швидкої допомоги на ношах. Серед тих, що вижили захисник команди "Шапекоенсе" Алан Рушел, два воротарі Даніло і Джексон Фолман, а також члени делегації команди і болівійська стюардеса.

Як відомо, літак, на борту якого були футболісти бразильського клубу "Шапекоенсе", розбився в Колумбії у вівторок, 29 листопада.

На борту перебувало 72 пасажири і 9 членів екіпажу. Футболісти летіли на перший фінальний матч Південноамериканського кубка.

Теми: авіакатастрофифутбол
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