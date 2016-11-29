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У Львові командир роти патрульних побив підлеглого – прокуратура

Вівторок, 29 листопада 2016, 14:24

Прокуратура Львівської області розслідує кримінальне провадження щодо командира роти Патрульної поліції, який побив свого підлеглого.

Про це інформує у вівторок прес-служба обласної прокуратури.

Зокрема повідомляється, що в справі за фактом побиття змінено правову кваліфікацію на службовий злочин.

"У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23 листопада 2016 року, близько 22:15 год. навпроти головного входу до Личаківського кладовища командир третьої роти першого батальйону Управління патрульної поліції у м. Львові з мотивів особистої неприязні спричинив тілесні ушкодження інспектору поліції, який на той момент перебував на патрулюванні, виконуючи свої службові обов’язки", – йдеться в повідомленні.

На даний момент у провадженні призначено низку судових експертиз та призначено службове розслідування.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Теми: прокуратураЛьвів
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