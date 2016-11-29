Во Львове командир роты патрульных избил подчиненного – прокуратура

Прокуратура Львовской области расследует уголовное производство относительно командира роты патрульной полиции, избившего своего подчиненного.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры.



В частности сообщается, что в деле по факту избиения изменена правовая квалификация на служебное преступление.



"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что 23 ноября 2016 года, около 22:15 ч. напротив главного входа на Лычаковское кладбище командир третьей роты первого батальона Управление патрульной полиции в г. Львове по причине личной неприязни нанес телесные повреждения инспектору полиции, который на тот момент находился на патрулировании, выполняя свои служебные обязанности", – говорится в сообщении.



На данный момент в производстве назначен ряд судебных экспертиз и назначено служебное расследование.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.