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Во Львове командир роты патрульных избил подчиненного – прокуратура

Вторник, 29 ноября 2016, 14:24

Прокуратура Львовской области расследует уголовное производство относительно командира роты патрульной полиции, избившего своего подчиненного.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

В частности сообщается, что в деле по факту избиения изменена правовая квалификация на служебное преступление.

"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что 23 ноября 2016 года, около 22:15 ч. напротив главного входа на Лычаковское кладбище командир третьей роты первого батальона Управление патрульной полиции в г. Львове по причине личной неприязни нанес телесные повреждения инспектору полиции, который на тот момент находился на патрулировании, выполняя свои служебные обязанности", – говорится в сообщении.

На данный момент в производстве назначен ряд судебных экспертиз и назначено служебное расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Темы: прокуратураЛьвов
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