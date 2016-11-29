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Затриманих кримськотатарських артистів ФСБ допитала під протокол

Вівторок, 29 листопада 2016, 14:52

ФСБ РФ допитала під протокол кримськотатарських артистів, які поверталися з Києва, потім дозволила проїхати до Криму.

Про це повідомляє у вівторок "15 минут".

За даними видання, кримскотарських артистів протримали на адмінкордоні близько трьох годин, частину з яких змусили провести на морозі.

Співробітники ФСБ РФ допитали затриманих під протокол, після чого відпустили. Матір політв'язня Мустафи Дегерменджі Аліє протримали на допиті дві години, перевірили паспортні дані, телефон, і також відпустили.

Як повідомлялося, у вівторок при перетині адміністративного кордону з Кримом співробітники ФСБ РФ з невідомих причин затримали кримськотатарських артистів.

27 листопада в Києві пройшов кримськотатарський концерт "Vatan sesi", в якому взяли участь кримськотатарські виконавці - як ті, що проживають у Києві, так ті, хто приїхав для виступу з окупованого Криму.

Теми: Росіякримські татариправа людини
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