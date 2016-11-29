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Клімкін: Готові до будь-яких пропозицій щодо звільнення українців на Донбасі

Вівторок, 29 листопада 2016, 18:59

Українська сторона готова до будь-яких пропозицій для того, щоб найближчим часом досягти результатів у питанні обміну заручників, а також добитися доступу до них Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату" в Мінську у вівторок увечері.

"Якщо нам вдасться хоча б найближчим часом досягти цього гуманітарного доступу з боку Червоного Хреста, з боку міжнародних гуманітарних організацій, якщо нам вдасться хоча б якимсь чином зробити результативними дискусії щодо обміну, і ми сказали, що готові на будь-яку опцію, щоб звільнити з окупованого Донбасу наших військових, наших героїв", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що на сьогодні доступ представників МКЧХ до українських заручників на території окупованого Донбасу - це єдина можливість для розуміння реального стану здоров'я та умов тримання українців.

"Ми домагатимемося безперешкодного доступу для МКЧХ, для міжнародних гуманітарних організацій, багато з яких Донецьк і Луганськ просто викинули зі своїх територій", - наголосив Клімкін.

Водночас представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що українська сторона пропонує знайти компроміс щодо звільнення заручників, подала свої пропозиції та наполягає на завершенні цього процесу до кінця поточного року.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угодиполоненіМЗС
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