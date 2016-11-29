Клімкін: Готові до будь-яких пропозицій щодо звільнення українців на Донбасі
Українська сторона готова до будь-яких пропозицій для того, щоб найближчим часом досягти результатів у питанні обміну заручників, а також добитися доступу до них Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату" в Мінську у вівторок увечері.
"Якщо нам вдасться хоча б найближчим часом досягти цього гуманітарного доступу з боку Червоного Хреста, з боку міжнародних гуманітарних організацій, якщо нам вдасться хоча б якимсь чином зробити результативними дискусії щодо обміну, і ми сказали, що готові на будь-яку опцію, щоб звільнити з окупованого Донбасу наших військових, наших героїв", - сказав Клімкін.
Він зазначив, що на сьогодні доступ представників МКЧХ до українських заручників на території окупованого Донбасу - це єдина можливість для розуміння реального стану здоров'я та умов тримання українців.
"Ми домагатимемося безперешкодного доступу для МКЧХ, для міжнародних гуманітарних організацій, багато з яких Донецьк і Луганськ просто викинули зі своїх територій", - наголосив Клімкін.
Водночас представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що українська сторона пропонує знайти компроміс щодо звільнення заручників, подала свої пропозиції та наполягає на завершенні цього процесу до кінця поточного року.