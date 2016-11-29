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"Стрілок" з Дніпра і далі відмовляється давати зізнавальні свідчення

Вівторок, 29 листопада 2016, 21:41

Зловмисник, який підозрюється у вбивстві поліцейського в Дніпрі 25 вересня - Олександр Пугачов, і далі відмовляється давати зізнавальні свідчення.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів в.о. глави Нацполіції Вадим Троян.

"Затриманий за вбивство поліцейських в Дніпрі Пугачов, як і раніше, відмовляється давати зізнавальні свідчення. Але його вина повністю доведена, сподіваюся, що суд винесе справедливий вирок, і Пугачов не уникне справедливого покарання", - заявив він.

Як відомо, 25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху – поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга  Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпрополіція
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