"Стрелок" из Днепра и дальше отказывается давать признательные показания

Злоумышленник, который подозревается в убийстве полицейского в Днепре 25 сентября - Александр Пугачев и дальше отказывается давать признательные показания.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал и.о. главы Нацполиции Вадим Троян.

"Задержанный за убийство полицейских в Днепре Пугачев по-прежнему отказывается давать признательные показания. Но его вина полностью доказана, надеюсь, что суд вынесет справедливый приговор и Пугачев не избежит справедливого наказания", - заявил он.

Как известно, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днипре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения - полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.