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МЗС Киргизії і України взялися за "неіснуючу розмову" президентів

Четвер, 3 листопада 2016, 16:12

Український і киргизький МЗС з'ясовують деталі випадку, що стався напередодні, коли була запланована розмова між президентами обох сторін.

Про це "Українській правді" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"У президента була запланована низка розмов з метою просування в ООН ініціатив України щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму. Така розмова була запланована і з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим", - сказала Беца.

"Інформація про сплановану провокацію перевіряється і українською, і киргизькою стороною. Про це домовились міністри закордонних справ обох країн під час розмови, яка щойно закінчилася. Ми наразі з'ясовуємо всі обставини, в тому числі з технічними деталями", - сказала Беца.

"Одночасно вже зараз очевидно, що такі дії мають на меті перешкодити важливим ініціативам України в ООН щодо Криму", - додала вона.

Як відомо, у середу ввечері на сайті президента повідомили про розмову двох президентів.

Однак в апараті президента Киргизстану заявили, що такої розмови не було і припустили, що "українського лідера хтось розіграв".

Вже у четвер повідомлення про розмову зняли з сайту президента Порошенка.

Оксана Коваленко, УП

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