Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штайнмаєр: Зустріч у Мінську дала лише невеликий прогрес

Вівторок, 29 листопада 2016, 23:48

До кінця цього року має відбутися обмін великої кількості полонених, однак "дорожньої карти" мирного врегулювання на Донбасі досі немає.

Про це повідомив німецький міністр МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр, пише DW.com.

За його словами, погоджено подальше відведення військ від лінії розмежування на Донбасі, а також домовлено про здійснення до кінця цього року обміну великої кількості полонених.

Німецький міністр уточнив, що кількість зон для відведення військ збільшиться від трьох до семи, а Червоний Хрест отримає доступ до полонених і організовуватиме обмін ними.  

Водночас міністри не змогли домовитись щодо "дорожньої карти" втілення угод, підписаних у Мінську в лютому 2015 року щодо врегулювання конфлікту на Сході України.

"Сьогодні з цим знову було важко", - наголосив міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр після чотиригодинних переговорів.

"Залишається багато відкритих питань, але цього вечора було відчутним бажання як з боку Росії, так і України, щоб ця робота не тільки продовжувалася, але й по можливості була доведена до кінця", - пояснив Штайнмаєр.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату" в Мінську заявив, що Українська сторона готова до будь-яких пропозицій для того, щоб найближчим часом досягти результатів у питанні обміну заручників, а також добитися доступу до них Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасАТОполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Донбас
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: