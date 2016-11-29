Штайнмаєр: Зустріч у Мінську дала лише невеликий прогрес
До кінця цього року має відбутися обмін великої кількості полонених, однак "дорожньої карти" мирного врегулювання на Донбасі досі немає.
Про це повідомив німецький міністр МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр, пише DW.com.
За його словами, погоджено подальше відведення військ від лінії розмежування на Донбасі, а також домовлено про здійснення до кінця цього року обміну великої кількості полонених.
Німецький міністр уточнив, що кількість зон для відведення військ збільшиться від трьох до семи, а Червоний Хрест отримає доступ до полонених і організовуватиме обмін ними.
Водночас міністри не змогли домовитись щодо "дорожньої карти" втілення угод, підписаних у Мінську в лютому 2015 року щодо врегулювання конфлікту на Сході України.
"Сьогодні з цим знову було важко", - наголосив міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр після чотиригодинних переговорів.
"Залишається багато відкритих питань, але цього вечора було відчутним бажання як з боку Росії, так і України, щоб ця робота не тільки продовжувалася, але й по можливості була доведена до кінця", - пояснив Штайнмаєр.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату" в Мінську заявив, що Українська сторона готова до будь-яких пропозицій для того, щоб найближчим часом досягти результатів у питанні обміну заручників, а також добитися доступу до них Міжнародного комітету Червоного Хреста.