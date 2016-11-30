В МОН розказали, як нараховуватимуть стипендії студентам

З 2017 року планується, що стипендію отримуватимуть не всі студенти з усередненою четвіркою за сесію, а ті, що посіли найвищі місця в рейтингу, складеному ВНЗ.

Про це розказала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

"Це абсолютно новий – рейтинговий підхід до визначення стипендій, які отримуватимуть студенти. А саме, кожен виш розробить свої критерії для складання рейтингу, що затверджуватимуться вченою радою університету за обов’язковим погодженням з органами студентського самоврядування університету", - розказала Гриневич.

Міністерство також передбачає, що на 90% місце в рейтингу визначатиме навчальна успішність, а на 10% - критерії, що визначить ВНЗ. Це допоможе визначити найбільш успішних студентів навіть якщо за результатами сесії усі вони отримали однаковий середній бал.

"Зараз в проекті бюджету закладено 2,978 млрд грн на соціальні стипендії та 2 млрд грн на академічні стипендії. Ми ж пропонуємо, перекинути 1,7 млрд грн з соціальних стипендій на академічні, що дозволить не лише повністю профінансувати збільшені соціальні стипендії, а й забезпечити виплату збільшених стипендій майже для половини студентів", - наголосила Гриневич.

З 50% студентів, які отримуватимуть стипендії, планується, що 43% - отримуватимуть академічні стипендії за рейтинговою системою, а соціальну отримуватимуть 7%.

При цьому для ВНЗ III-IV рівня акредитації мінімальна стипендія буде на рівні 1100грн, що на 33.4% більше, ніж в минулому році. Кращі студенти отримуватимуть стипендію на 72.9% більше ніж зараз - 1600грн, тобто на рівні прожиткового мінімуму.

При розрахунках МОН зберегло сьогоднішнє співвідношення між мінімальними академічними стипендіями різних типів навчальних закладів, тому і для ВНЗ III-IV рівня акредитації, і для ВНЗ I-II рівня акредитації, і для ПТНЗ збільшення мінімальної стипендії передбачається на 33,4%.

Таким чином мінімальна стипендія для студентів ВНЗ I-II рівня акредитації складатиме 830 грн, а для учнів ПТНЗ – 415 грн.

Водночас, як повідомляється, більш ніж на 100% зросте стипендія для кращих студентів, що навчаються на складних спеціальностях, де важко отримати високу оцінку. Зокрема йдеться про природничо-математичні педагогічні спеціальності (вчителів хімії, фізики, біології тощо) та інші математичні, природничі та інженерні спеціальності. Для них стипендія у ВНЗ III-IV рівня акредитації складатиме 2036 грн, у ВНЗ I-II рівня акредитації – 1536 грн.

МОН представило й алгоритм, за яким здійснюватиметься перехід від чинної системи стипендійного забезпечення до нової.

"Все просто, якщо студенти здають зимову сесію в грудні, стипендію за новими правилами вони отримають вже в січні 2017 року, а якщо сесія в січні – нова стипендія буде в лютому, при цьому ці студенти отримають за січень стипендію за старими правилами", - пояснила Гриневич.

Заступник міністра фінансів Сергій Марченко на нараді зазначив, що робота над проектом Постанови ведеться дуже оперативно, тому затримки з переходом на нову систему стипендій бути не повинно. При цьому важливо, щоб Верховна Рада України вчасно прийняла бюджет на наступний рік, бо без цього документу нові правила діяти не почнуть.