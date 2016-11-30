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В МОН розказали, як нараховуватимуть стипендії студентам

Середа, 30 листопада 2016, 01:44

З 2017 року планується, що стипендію отримуватимуть не  всі студенти з усередненою четвіркою за сесію, а ті, що посіли найвищі місця в рейтингу, складеному ВНЗ.

Про це розказала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

"Це абсолютно новий – рейтинговий підхід до визначення стипендій, які отримуватимуть студенти. А саме, кожен виш розробить свої критерії для складання рейтингу, що затверджуватимуться вченою радою університету за обов’язковим погодженням з органами студентського самоврядування університету", - розказала Гриневич.

Міністерство також передбачає, що на 90% місце в рейтингу визначатиме навчальна успішність, а на 10% - критерії, що визначить ВНЗ. Це допоможе визначити найбільш успішних студентів навіть якщо за результатами сесії усі вони отримали однаковий середній бал.

"Зараз в проекті бюджету закладено 2,978 млрд грн на соціальні стипендії та 2 млрд грн на академічні стипендії. Ми ж пропонуємо, перекинути 1,7 млрд грн з соціальних стипендій на академічні, що дозволить не лише повністю профінансувати збільшені соціальні стипендії, а й забезпечити виплату збільшених  стипендій майже для половини студентів", - наголосила Гриневич.

З 50% студентів, які отримуватимуть стипендії, планується, що 43% - отримуватимуть академічні стипендії за рейтинговою системою, а соціальну отримуватимуть 7%.

При цьому для ВНЗ III-IV рівня акредитації мінімальна стипендія  буде на рівні 1100грн, що на 33.4% більше, ніж в минулому році. Кращі студенти отримуватимуть стипендію на 72.9% більше ніж зараз - 1600грн, тобто на рівні прожиткового мінімуму.

При розрахунках МОН зберегло сьогоднішнє співвідношення між мінімальними академічними стипендіями різних типів навчальних закладів, тому і для ВНЗ  III-IV рівня акредитації, і для ВНЗ  I-II рівня акредитації, і для ПТНЗ збільшення мінімальної стипендії передбачається на 33,4%. 

Таким чином мінімальна стипендія для студентів ВНЗ  I-II рівня акредитації складатиме 830 грн, а для учнів ПТНЗ – 415 грн.

Водночас, як повідомляється, більш ніж на 100% зросте стипендія для кращих студентів, що навчаються на складних спеціальностях, де важко отримати високу оцінку. Зокрема йдеться про природничо-математичні педагогічні спеціальності (вчителів хімії, фізики, біології тощо) та інші математичні, природничі та інженерні спеціальності. Для них стипендія у ВНЗ III-IV рівня акредитації складатиме 2036 грн, у ВНЗ  I-II рівня акредитації – 1536  грн.

МОН представило й алгоритм, за яким здійснюватиметься перехід від чинної системи стипендійного забезпечення до нової.

"Все просто, якщо студенти здають зимову сесію в грудні, стипендію за новими правилами вони отримають вже в січні 2017 року, а якщо сесія в січні – нова стипендія буде в лютому, при цьому ці студенти отримають за січень стипендію за старими правилами", - пояснила Гриневич.

Заступник міністра фінансів Сергій Марченко на нараді зазначив, що робота над проектом Постанови ведеться дуже оперативно, тому затримки з переходом на нову систему стипендій бути не повинно. При цьому важливо, щоб Верховна Рада України вчасно прийняла бюджет на наступний рік, бо без цього документу нові правила діяти не почнуть.

Теми: освітастудентиМіносвіти
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