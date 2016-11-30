В МОН рассказали, как будут начислять стипендии студентам

С 2017 года планируется, что стипендию будут получать не все студенты с усредненной четверкой за сессию, а те, что заняли высокие места в рейтинге, составленном ВУЗами.

Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, говорится в сообщении на сайте министерства.

"Это абсолютно новый - рейтинговый подход к определению стипендий, которые будут получать студенты. А именно, каждый вуз разработает свои критерии для составления рейтинга, которые будут утверждаться ученым советом университета по обязательному согласованию с органами студенческого самоуправления университета", - рассказала Гриневич.

Министерство также предусматривает, что на 90% место в рейтинге будет определять учебная успеваемость, а на 10% - критерии, которые определят ВУЗы. Это поможет определить наиболее успешных студентов даже если по результатам сессии все они получили одинаковый средний балл.

"Сейчас в проекте бюджета заложено 2,978 млрд грн на социальные стипендии и 2 млрд грн на академические стипендии. Мы же предлагаем, перебросить 1,7 млрд грн с социальных стипендий на академические, что позволит не только полностью профинансировать увеличенные социальные стипендии, но и обеспечить выплату увеличенных стипендий почти для половины студентов", - отметила Гриневич.

Из 50% студентов, получающих стипендии, планируется, что 43% - будут получать академические стипендии по рейтинговой системе, а социальную будут получать 7%.

При этом для ВУЗов III-IV уровня аккредитации минимальная стипендия будет на уровне 1100 грн, что на 33.4% больше, чем в прошлом году. Лучшие студенты будут получать стипендию на 72.9% больше, чем сейчас - 1600грн, то есть на уровне прожиточного минимума.

При расчетах МОН сохранило сегодняшнее соотношение между минимальными академическими стипендиями различных типов учебных заведений, поэтому и для вузов III-IV уровня аккредитации, и для вузов I-II уровня аккредитации, и для ПТУ увеличение минимальной стипендии предполагается на 33,4%.

Таким образом минимальная стипендия для студентов вузов I-II уровня аккредитации будет составлять 830 грн, а для учащихся ПТУ - 415 грн.

В то же время, как сообщается, более чем на 100% возрастет стипендия для лучших студентов, обучающихся на сложных специальностях, где трудно получить высокую оценку. В частности речь идет о естественно-математических педагогических специальностях (учителях химии, физики, биологии и т.д.) и других математических, естественных и инженерных специальностях. Для них стипендия в вузах III-IV уровня аккредитации будет составлять 2036 грн, в вузах I-II уровня аккредитации - 1536 грн.

МОН представило и алгоритм, по которому будет осуществляться переход от действующей системы стипендиального обеспечения к новой.

"Все просто, если студенты сдают зимнюю сессию в декабре, стипендию по новым правилам они получат уже в январе 2017 года, а если сессия в январе - новая стипендия будет в феврале, при этом эти студенты получат за январь стипендию по старым правилам", - пояснила Гриневич.

Заместитель Министра финансов Сергей Марченко на совещании отметил, что работа над проектом Постановления ведется очень оперативно, поэтому задержки с переходом на новую систему стипендий быть не должно. При этом важно, чтобы Верховная Рада Украины вовремя приняла бюджет на следующий год, потому что без этого документа новые правила действовать начнут.