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НАБУ та ГПУ провели обшуки у колишніх чиновників МВС

Середа, 30 листопада 2016, 05:22
НАБУ та ГПУ провели обшуки у колишніх чиновників МВС

Детективи Антикорупційного бюро і Генпрокуратури провели понад десяток обшуків у регіонах країни в рамках розслідування злочинів проти Майдану.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Як зазначається, в ході обшуків було вилучено вогнепальну зброю, велику кількість набоїв до неї, комп’ютерну техніку та документи.

Понад десяток обшуків у регіонах країни проводилися в рамках розслідування кримінального провадження за фактами ймовірного вчинення вищими службовими особами держави та правоохоронних органів незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до масових жертв серед учасників акцій протесту та заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Крім того розслідуються факти вірогідного незаконного додаткового матеріального стимулювання керівництвом МВС України реалізації злочинних намірів працівників правоохоронних органів, задіяних в охороні громадського порядку під час акцій протесту у період з грудня 2013 року по лютий 2014 року.

"Слідчі дії здійснювалися за місцем роботи та проживання підозрюваного екс-заступника начальника Департаменту громадської безпеки – начальника управління Міністерства внутрішніх справ України, а також інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначених правопорушень", - уточнили в НАБУ.

Теми: МайданМВСНАБУГенпрокуратура
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