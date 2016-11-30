НАБУ и ГПУ провели обыски у бывших чиновников МВД

Детективы Антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры провели более десятка обысков в регионах страны в рамках расследования преступлений против Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как отмечается, в ходе обысков было изъято огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов к нему, компьютерная техника и документы.

Более десятка обысков в регионах страны проводились в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения высшими должностными лицами государства и правоохранительных органов незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышения власти и служебных полномочий, что привело к массовым жертвам среди участников акций протеста и причинения телесных повреждений различной степени тяжести.

Кроме того, расследуются факты возможного незаконного дополнительного материального стимулирования руководством МВД Украины реализации преступных намерений сотрудников правоохранительных органов, задействованных в охране общественного порядка во время акций протеста в период с декабря 2013 по февраль 2014 года.

"Следственные действия проводились по месту работы и жительства подозреваемого экс-заместителя начальника Департамента общественной безопасности - начальника управления Министерства внутренних дел Украины, а также других лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных преступлений", - уточнили в НАБУ.