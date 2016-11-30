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На пунктах пропуску Рава-Руська й Устилуг найдовші черги

Середа, 30 листопада 2016, 07:46

На кордоні з Польщею станом на 8 ранку 30 листопада у чергах на проїзд чекають 1060 автомобілів.

При цьому на пунктах пропуску "Рава-Руська" стоїть аж 300 машин, ще 220 автівок – на пункті "Устилуг".

У інших пунктах менші черги: "Шегині" –130 машин, "Ягодин авто" – 100, "Краковець" – 100, "Угринів" – 100, "Смільниця" – 60, "Грушів" – 50 автомобілів.

"Просимо подорожуючих врахувати зазначену інформацію та обирати для перетину кордону менше завантажені пункти пропуску!" – закликають прикордонники.

На кордонах зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою черг не спостерігається.

Олена Рощенко, УП

Теми: кордонПольщаПрикордонна служба
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