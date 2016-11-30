Кабмін зробив крок для реформи охорони здоров'я

Кабінет міністрів на засіданні у середу затвердив концепцію реформування системи охорони здоров'я, запропоновану МОЗом.

Кабмін схвалив низку проектів нормативних актів, передає Інтерфакс-Україна.

Серед них: зміни до положення про державний реєстр лікарських засобів, зміни до порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ і рішення про розподіл резерву коштів медичної субвенції з держбюджету місцевим бюджетам у 2016 році.

"Не секрет, що система охорони здоров'я перебуває в коматозному стані. Останні спроби її реформувати – це був крок до знищення системи охорони здоров'я. Сьогодні реформа охорони здоров'я – пріоритет", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду.

Гройсман підкреслив, що реформу потрібно проводити спільно з парламентом та органами місцевого самоврядування.